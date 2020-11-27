Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, як змінилася за час відпочинку на Мальдівах зі своїм коханцем

Не так давно відома танцівниця вирушила на відпочинок зі своїм загадковим коханцем, особистість якого вона старанно приховує від громадськості. Тепер Волочкова буквально закидає шанувальників фотографіями з курорту, хвалячись буквально кожним своїм кроком.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу балерина вирішила продемонструвати свою засмагу. На новому фото вона стоїть в морі в рожевому купальнику-бікіні з тигровим принтом. Балерина поклала одну руку на бік, а іншу підняла вгору, нібито намагаючись дотягнутися до веселки, яка видніється над її головою.

"Я тут на Мальдівах засмагнути встигла, обгоріти трохи, насолодитися любов'ю і красою, і ще веселку зловити. Під час відпочинку для мене завжди дуже важливо зберігати форму. Найчастіше, плавання, любов і позитив працюють краще балетного залу", - написала знаменитість.

Цікаво, що вона відкрила коментарі під цим фото, хоча зазвичай не дозволяє людям ділитися своїми враженнями про знімки.

"Слава Богу, без шпагату, людське фото, спасибі", "а де фото зробив коханий?", "Шо???? Знову??? Бачили-знаємо. І будівництво навпроти і ласти, і квіти ганчіркові, і романтик. Настя, їдьте додому", "талія то з'являється магічним фотошопом, то зникає разом з пупком", - написали люди.

Також Волочкова поділилася фото, на якому позує в купальнику і пляжній туніці на тлі басейну. Поруч з нею можна помітити шматок голови і плече чоловіка. Судячи з усього, балерина знову натякає на свого "нареченого".

"Чарівні емоції радості і любові", - підписала фото Волочкова.

Відзначимо, що ще в січні цього року Анастасія Волочкова оголосила, що восени збирається зіграти весілля зі своїм обранцем. Спочатку торжество запланували на 20 вересня, проте дату неодноразово переносили.

Нагадаємо, покрасніла Волочкова в міні-бікіні прикрила ластами обвислі форми.

Як повідомляла Politeka, Волочкова з блискітками на пікантних місцях розтягнулася в шпагаті з ластами.

Також Politeka писала, що навіжена Волочкова зганьбилася витівкою з коханцем на пляжі, весілля під питанням.