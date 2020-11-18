Комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95" справив фурор експериментом над своєю зовнішністю

Кілька тижнів українці гадали, навіщо "Лисому з Кварталу" знадобилося відрощувати шевелюру й вуса - і це після 19 років життя з гладко поголеною головою. Кошовий розставив усі крапки над "і" в бесіді з Катею Осадчою, ведучою "Світського життя".

Гуморист розповів про свою обіцянку колезі-"кварталівцю" Юрію Ткачу.

"Була зустріч сім'ями, сімейне свято. І я пообіцяв, що не буду голитися до його дня народження. Він теж мені щось пообіцяв, але я не пам'ятаю що", – нарешті зізнався Євген.

Враховуючи, що день народження Ткача вже пройшов, необхідність в густій шевелюрі відпала, і Кошовий відправився в салон "виправляти" ситуацію. Артист показав процес у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Після 19-ти років лисівства)) вирішив 2 тижні не голитися))) сьогодні пішов у барбершоп, тому що сам би з головою не впорався) норм відчуття😂", - йдеться в повідомленні.

Ось так виглядав зарослий комік:

А ось таким він був буквально перед перукарнею:

Але тепер Євген повернув собі колишню зовнішність:

Користувачі бурхливо обговорюють метаморфози, що відбулися з Кошовим:

"А я думав що ти блондин)"

"Стильно! 😎"

"Всього 2 тижні не голитися, а який ефект - прям шевелюра👏вам би позаздрила будь-яка дівчина😉але ж не волосся прикрашає чоловіка, а розум"

"Женя, тобі завжди йшла лисина😍"

"Класна зачіска 👍 😂 "

"Секрет століття розкритий: Євген не лисий 😂 😂 😂 😂 "

"А чого не хочете спробувати з зачіскою походити?"

"Євген Кошовий з волоссям, тепер я бачив все"

"Тобі з волоссям краще"

"З поверненням!!!! 👌👏🔥"

"Жека, ти повернувся !🤣🤘"

"Аж помолодшали👍"

Нагадаємо, що різко постарілий Кошовий здивував сивиною і густими вусами:"краще б залишився лисим".

Як повідомляла Politeka, носатий Кошовий спантеличив експериментами із зовнішністю: таким актора ще не бачили.

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