Знаменита російська співачка Алла Пугачова вразила образом у своєму традиційному "балахоні" з пікантним розрізом на спідниці

У певний період своєї кар'єри Примадонна російської естради практично повністю перейшла на вільні чорні сукні різної довжини, які в народі прозвали «балахонами». Останнім часом вона відмовилася від цього вбрання, проте фотографії в такому образі продовжують періодично спливати в мережі. Як повідомляє Politeka.net, такий знімок з'явився на одній з фан-сторінок співачки в Instagram.

На фото Пугачова позує в дорогому інтер'єрі на тлі хитромудрої скульптури. На ній те саме культове чорне плаття довжиною до самої підлоги і з широкими рукавами. При цьому нотку грайливості такому, здавалося б, серйозному вбранню надає глибокий розріз на спідниці, що дозволяє співачці продемонструвати свою ніжку.

Ще одним акцентом в образі Пугачової став ексцентричний чорний капелюшок.

Алла Борисівна завила волосся великими локонами і завершила свій образ розкішним макіяжем, який дозволив їй приховати свій вік.

Шанувальники артистки активно коментують фото.

"Дуже гідне фото. Ви шикарні", "як вона чудова тут", "Наша Алла!! Вона ще прекрасніше стала!!", "Ви будете вічні, ниточка ніколи не порветься!!", "І не дивно, що Максим закохався", "Ой, думала Гурченко стоїть схожа дуже", "фото хороше...але старе!! багато фотошопу ... Алла вже на жаль...не така. Вік своє бере ... вічної молодості ніхто ще не придумав!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, скуйовджена Пугачова з синіми очима наробила шуму яскравим чином: "У будь-якому віці прекрасна!".

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