Популярний український співак Костянтин Бочаров (MELOVIN), якого називали фаворитом Андрія Данилка, пережив панічні атаки і складний період у житті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист вирішив розповісти про це, супроводивши розповідь дивними і незвичайними образами. На свіжому фото він постав у чорному балахоні. Співак стояв посеред річки, а його вбрання розвивалося на вітру.

Бочаров розставив руки в сторони, а очі закрив. Його образ вийшов дуже похмурим. Артист вирішив звернутися до українців з серйозною темою.

"Ми оточені негативом, який ллється, як з помийного відра, на нас: з екранів ТБ, з медіапростору, за допомогою різних жовтяничних заголовків... як згадаю, так здригну", - зазначив співак, додавши, що часто чує від перехожих "всяку єресь".

Він закликав своїх шанувальників фільтрувати новини, які вони дивляться і читають, оточувати себе позитивними людьми і не сидіти в чотирьох стінах.

"Це моя особиста думка, і ви можете до неї як прислухатися, так і заперечувати її. За результат не звинувачуйте нікого! Та й себе не варто!",- закінчив артист.

У коментарях його підтримали шанувальники.

"Пожирач смерті", "поплакала якщо чесно", "ти моє натхнення, мій кумир", "Образ нереальний", "фотографія відпад! Ти дуже сильний і сміливий", - пишуть люди.

Нагадаємо, що фаворит Данилка налякав новою зовнішністю, що сталося з його обличчям: «ось він, новий MELOVIN».

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