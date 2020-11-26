Популярный украинский певец Константин Бочаров (MELOVIN), которого называли фаворитом Андрея Данилко, пережил панические атаки и сложный период в жизни

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист решил рассказать об этом, сопроводив рассказ странными и необычными образами. На свежем фото он предстал в черном балахоне. Певец стоял посреди реки, а его наряд развивался на ветру.

Бочаров расставил руки в стороны, а глаза закрыл. Его образ получился очень мрачным. Артист решил обратиться к украинцам с серьезной темой.

«Мы окружены негативом, который льётся, как из помойного ведра, на нас: с экранов ТВ, из медиапространства, с помощью различных желтушных заголовков... как вспомню, так вздрогну», - отметил певец, добавив, что часто слышит от прохожих «всякую ересь».

Он призвал своих поклонников фильтровать новости, которые они смотрят и читают, окружать себя позитивными людьми и не сидеть в четырех стенах.

«Это мое личное мнение, и вы можете к нему как прислушаться, так и отрицать его. За результат не вините никого! Да и себя не стоит!», - закончил артист.

В комментариях его поддержали поклонники.

«Пожиратель смерти», «Всплакнула если честно», «Ты мое вдохновение, мой кумир», «Образ нереальный», «фотография отпад! Ты очень сильный и смелый», - пишут люди.

Напомним, что фаворит Данилко напугал новой внешностью, что случилось с его лицом: «Вот он, новый MELOVIN».

Как сообщала Politeka, заплаканный MЕLOVIN ошарашил подробностями о пережитой болезни: «Достаточно признаться себе в…».

Также Politeka писала, что беда случилась с MELOVIN, певец раскрыл подробности: "То кидает в жар, то в холод...".