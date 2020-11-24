"Це було так страшно"

Популярний український співак MELOVIN показав себе в новому образі і розповів про серйозне випробування

Костянтин Бочаров, який запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, поділився новим емоційним постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, артист зізнався, що минулого місяця вперше в житті зіткнувся з такою проблемою, як панічні атаки. Це сталося в день, коли він виступив на радіостанції, зустрівся зі своїми шанувальниками і побував на записі пісні.

"Повернувся додому, ліг на ліжко, і прийшла вона. Вперше в моєму житті. Панічна атака. Різкий брак повітря, сильне хвилювання, ніби зараз має щось статися! То кидає в жар, то клубок у горлі, то кидає в холод і хочеться кудись бігти, але нікуди. В голові виникли всілякі хвороби!..Це було так страшно... весь мокрий...На годиннику 5 ранку, сиджу на ліжку зі страхом заснути і не відкрити очей", - відверто розповів Бочаров.

Він зізнався, що це сильно його налякало.

"Було просто страшно, що я божеволію. Я боявся, що панічна атака буде переслідувати, і вона іноді знову атакувала через цей страх", - написав співак.

Він зізнався, що після цього випадку почав серйозно вивчати всю наявну інформацію по цій темі. Бочаров пообіцяв пізніше розповісти, чим закінчилася ця історія.

Співак також опублікував своє нове фото. На ньому він позує в злегка шаленому образі з темними губами і висвітленими бровами. Яскравий акцент його вигляду надає червоний піджак.

У коментарях шанувальники співчувають артисту і діляться словами підтримки.

Нагадаємо, схудлий фаворит Данилка MELOVIN вразив голлівудською зовнішністю: "хлопець з 70-х".

Як повідомляла Politeka, фаворит Данилка налякав новою зовнішністю, що сталося з його обличчям.

Також Politeka писала, що епатажний фаворит Данилка змінив зовнішність кардинальним способом: "боляче дивитися".