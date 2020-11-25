Молодий співак Костянтин Бочаров (MЕLOVIN), який був фаворитом Андрія Данилка на нацвідборі Євробачення, вирішив поділитися з шанувальниками пережитим

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист розповів про панічні атаки, які він переживав, і страх, що супроводжував його. Через день він вирішив продовжити свою розповідь, описавши, що відчував після перших нападів.

"Мені було достатньо зізнатися собі в тому, що мені пора відправитися додому. Там де був народжений. Та й взагалі, як показує практика, в будь-якій незрозумілій ситуації ніщо так не лікує, як дім, келих вина і тепло близьких і найдорожчих", - почав Костянтин, зазначивши, що у нього не було депресії.

Хлопець вважає, що його організм таким чином відреагував на карантин, адже в один момент він втратив професію і можливість бачитися з людьми. Він місяць сидів удома, занурившись у свої переживання, хоча раніше бував удома дуже рідко.

Відновлювався він в Одесі, де гуляв на свіжому повітрі, добре їв і відпочивав.

Свою розповідь MЕLOVIN супроводив дуже дивним фото. Співак був заплаканим, а на голові у нього красувалися пір'я. У коментарях йому залишили масу слів підтримки.

"Несамовите фото", "важко згадувати про те, що тобі довелося пережити, це дійсно дуже страшно", "сльози бачити дуже боляче", "Читаю я все це і розумію - ти страждав, але не здавався. Справжній приклад, я так тобою пишаюся", - пишуть люди.

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