Популярний український співак Костянтин Бочаров (MELOVIN), який був фаворитом Андрія Данилка на Євробаченні, показав, як виглядає після інциденту з обличчям

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співак опублікував фото, на якому постав у дуже стильному образі. Він був одягнений в чорні джинси і толстовку, зверху яких накинув сірий піджак. Образ доповнювала шапочка і білі шкарпетки з червоною краплею.

Як відомо, днями Бочаров вирішив збрити брови. Він знімав цей процес на камеру. Навіщо було спотворювати своє обличчя артист не пояснив. Через пару днів він показав, як виглядає без брів в повсякденному житті. Моторошна зовнішність відразу ж кидається в очі на фото. Втім, багатьом шанувальникам новий образ артиста сподобався.

"Вибачте, але мені аж погано стало від цих фото, скоріше б повернувся колишній Мел", "цікавий ти став", "класно звичайно, але брови були такі красиві", "напевно мало не єдина людина, яка навіть без брів виглядає шикарно", "ось він, новий MELOVIN", "Ааааа брови заболіли", "навіть без брів красень", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що нещодавно в будинку, де живе Бочаров, сталася пожежа. Хлопець розповів про евакуацію і показав кадри лиха. Артисту довелося довгий час переживати про своє майно.

Нагадаємо, що MELOVIN влаштував дефіле "на стилі" по нічному місту:"який гламур, яка Грація".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN змінив зовнішність кардинальним способом:"боляче дивитися".

Також Politeka писала, що MELOVIN вразив голлівудською зовнішністю:"хлопець з 70-х".