Ця модель зведе з розуму будь-кого

Американська модель Ебігейл Ретчфорд блиснула пишними формами в тісному топіку

Красуня любить хвалитися своїми досконалими об'ємами в найтісніших і маленьких одежах, пише Politeka.net. Цього разу зірка продемонструвала пишні принади в тісному чорному топіку з вирізом.

Ретчфорд позувала на дивані, блиснувши шикарними грудьми, які прямо вивалювалися з маленького одягу. Бюст виглядав дуже спокусливо в такому тісному одязі - не відірватися.

Ймовірно, під топіком не було білизни, що надавало ще більше пікантності образу.

Зірка поклала волосся набік, щоб те не закривало види на її форми.

Красуня одягла чорну пов'язку на голову і дивилася в камеру з-під пишних вій. Модель також відкрила пухкі губи.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає можливості залишити їх відкритому доступі. Однак, варто відзначити, що пости моделі збирають тисячі лайків за лічені години.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд порадувала своїх шанувальників фото в напівпрозорому боді з декольте. Красуня прилягла і з висоти зняла свої спокусливі розміри.

Модель засвітила великі форми в глибокому вирізі, але при цьому зафарбувала найпотаємніше.

Груди виглядали чудово і притягували погляд.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в крихітній білизні з леопардовим принтом. Дівчина виглядала дуже привабливо в білизні не за розміром, а також сіточці чорного кольору з кріпленням на талії.

Ебі залишила довгі локони розпущеними, а також доповнила свій образ в тон бікіні золотими масивними кільцями-браслетами.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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