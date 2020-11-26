Американська модель Ебігейл Ретчфорд блиснула пишними формами в тісному топіку
Красуня любить хвалитися своїми досконалими об'ємами в найтісніших і маленьких одежах, пише Politeka.net. Цього разу зірка продемонструвала пишні принади в тісному чорному топіку з вирізом.
Ретчфорд позувала на дивані, блиснувши шикарними грудьми, які прямо вивалювалися з маленького одягу. Бюст виглядав дуже спокусливо в такому тісному одязі - не відірватися.
Ймовірно, під топіком не було білизни, що надавало ще більше пікантності образу.
Зірка поклала волосся набік, щоб те не закривало види на її форми.
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Красуня одягла чорну пов'язку на голову і дивилася в камеру з-під пишних вій. Модель також відкрила пухкі губи.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає можливості залишити їх відкритому доступі. Однак, варто відзначити, що пости моделі збирають тисячі лайків за лічені години.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд порадувала своїх шанувальників фото в напівпрозорому боді з декольте. Красуня прилягла і з висоти зняла свої спокусливі розміри.
Модель засвітила великі форми в глибокому вирізі, але при цьому зафарбувала найпотаємніше.
Груди виглядали чудово і притягували погляд.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в крихітній білизні з леопардовим принтом. Дівчина виглядала дуже привабливо в білизні не за розміром, а також сіточці чорного кольору з кріпленням на талії.
Ебі залишила довгі локони розпущеними, а також доповнила свій образ в тон бікіні золотими масивними кільцями-браслетами.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"