Эта модель сведет с ума любого

Американская модель Эбигейл Рэтчфорд сверкнула пышными формами в тесном топике

Красотка любит хвастаться своими совершенными объемами в самых тесных и маленьких одеждах, пишет Politeka.net. В этот раз звезда продемонстрировала пышные прелести в тесном черном топике с вырезом.

Рэтчфорд позировала на диване, блеснув шикарной грудью, которая прямо вываливалась из маленькой одежды. Бюст смотрелся очень искусительно в столь тесной одежде - не оторваться.

Вероятно, под топиком не было белья, что придавало еще больше пикантности образу.

Звезда уложила волосы набок, чтобы те не закрывали виды на ее формы.

Красотка надела черную повязку на голову и смотрела в камеру из-под пышных ресниц. Модель также приоткрыла пухлые губы.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь в сторис нет возможности оставить их открытом доступе. Однако, стоит отметить, что посты модели собирают тысячи лайков за считанные часы.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд порадовала своих поклонников фото в полупрозрачном боди с декольте. Красотка прилегла и с высоты сняла свои соблазнительные размеры.

Модель засветила большие формы в глубоком вырезе, но при этом закрасила самое сокровенное.

Груди смотрелись великолепно и притягивали взгляд.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в крошечном белье с леопардовым принтом. Девушка выглядела очень привлекательно в белье не по размеру, а также сеточке черного цвета с креплением на талии.

Эби оставила длинные локоны распущенными, а также дополнила свой образ в тон бикини золотыми массивными кольцами-браслетами.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"