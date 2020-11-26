Постачальники визначилися з тарифами на газ для населення, які діятимуть у грудні 2020 року

Як передає Politeka.net, компанії встановили ціни від 6,33 до 8,96 гривні за кубометр, з минулого місяця вони практично не змінилися. Детально про те, як продаватимуть газ українцям, повідомив сайт "ГазПравда».

Всупереч побоюванням, середня вартість палива в грудні не підскочила і залишилася на колишньому рівні - 7,16 гривень за кубічний метр. Найдешевше газ поставляє компанія MEGAWATT - 6,22 гривні за кубометр, трохи дорожче обійдуться послуги ВКФ "Теплобуд" - 6,25 гривні, і ДК" Нафтогаз України " - 6,33 гривні. При цьому в "Газ АП" знизили ціну на 1,16 гривні, тепер вартість становить 6,33 гривні.

Варто відзначити, що більшу частину жителів України обслуговують регіональні постачальники. У грудні газзбути встановили для своїх клієнтів тарифи від 6,9 до 8,96 гривні за "куб" - порівняно з листопадовими розцінки теж не змінилися. Як і раніше, найдорожче українцям обходяться послуги «Запоріжгаз збут", який пропонує газ за максимальною ціною в 8,96 гривні. У той же час, 29 постачальників залишили тарифи незмінними, 11 знизили їх, а три компанії підняли вартість своїх послуг.

Газзбути почали постачати газ населенню на конкурентних умовах з серпня 2020 року, коли уряд відкрив паливний ринок. Разом з цим НАК "Нафтогаз" припинила свої публічні спеціальні зобов'язання, однак компанії отримують газ за ціною регулятора. У листопаді тарифи різко зросли в середньому на 24% порівняно з жовтнем.

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