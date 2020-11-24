В Украине введут абонентскую плату на воду, отопление и вывоз мусора
Нововведение предусмотрено уже принятым законом "О жилищно-коммунальных услугах". Дело в том, что в действующих тарифах расходы на содержание и ремонт инфраструктуры не заложены, изменения должны исправить такую ситуацию, пишет "Обозреватель".
С абонплатой есть два варианта развития событий:
- объединиться всем домом (например, создать ОСМД) и подписать коллективные договоры на поставку воды, тепла, вывоз мусора
- каждый житель может самостоятельно заключить индивидуальные соглашения и платить абонплату.
Коллективное соглашение подразумевает, что жители дома сами отвечают за состояние инфраструктуры, и нанимают компанию для ремонта в случае необходимости. Поэтому абонплату они не платят, либо же сами определяют ее размер.
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Иначе обстоят дела в случае с индивидуальными договорами.
Кабинет министров своим постановлением №808 определил формулу граничного размера:
2* прожиточный минимум * 2,58 * 0,15 * К, * где:
2,58 – среднее количество человек в семье;
0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;
К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).
Отсюда следует, что размер абонплаты будет расти регулярно, так как прожиточный минимум пересматривают два раза в год.
К примеру, с декабря прожиточный минимум в Украине составит 2189 грн. Таким образом, абонплата на воду и отопление будет 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн. То есть в сумме нужно будет платить около 111,7 грн в месяц (когда горячая и холодная вода, а также отопление).
Абонплату уже должны были ввести, но из-за карантина решили отложить новшество. По действующим правилам, есть пять месяцев с момента окончания карантинных ограничений для того, чтобы выбрать индивидуальный и коллективный договор. Коллективный (для ОСМД) без абонплаты, и индивидуальный (если нет ОСМД) – с абонплатой.
Однако сейчас в Верховной Раде рассматривают возможность ввести абонплату уже с 1 января 2021 года, поскольку карантин затянулся. А все, кто до этого времени не определится, автоматически перейдут на индивидуальные договоры (законопроект №4383).
В Раде говорят, что шансы принять закон есть, хотя и небольшие. Если документ успеют проголосовать, большинству украинцев придется оплатить абонплату практически на все коммунальные услуги уже с января следующего года.
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