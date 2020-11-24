Украинцы платят за газ почти в четыре раз меньше, чем в Европе
Как стало известно Politeka.net, в перой половине 2020 года стоимость топлива для жителей Евросоюза стабильно держались на уровне 80 евро за тысячу кубометров. "Евростат" сообщает, что самые низкие средние цены на природный газ в первом полугодии зафиксировали в Латвии, Венгрии и Румынии (3,2 евро за 100 киловатт-часов), дороже всего приходилось платить в Нидерландах (10 евро) и в Швеции (9,8 евро), высокие цены установили во Франции и Дании (около восьми евро). Налоги и сборы составили 33% от стоимости газа.
Что касается Украины, средняя цен на газ для бытовых потребителей в первые шесть месяцев составила 5 299,2 гривны (с НДС) за тысячу кубометров, согласно официальному курсу НБУ - это 185,2 евро за 100 кВт/ч. Таким образом, газ для европейцев стоил в 3,7 раза больше, чем для украинцев.
Ранее эксперты предупредили украинцев, что из-за холодной погоды и истощения запасов в хранищах стоимость газа может резко подскочить в декабре. Президент ассоциации Газовые трейдеры Украины Андрей Мизовец прогнозирует, что в будущем месяце украинцам придется в среднем платить до семи тысяч гривен за тысячу кубических метров.
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Директора ГК "Нафтогаз" Максим Рабинович подчеркнул что предсказать цену на газ для домохозяйств можно только после 25 ноября. Пока же компании-поставщики подготовили меры, чтобы удерживать цены на уровне 4,5-7,25 гриввен за кубометр.
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