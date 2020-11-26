42-річна телеведуча Анфіса Чехова розбурхала шанувальників провокаційним фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала серію знімків, на яких позувала в білій сукні з колечком на безіменному пальці. Анфіса демонструвала руку з кільцем, щоб шанувальники могли його розглянути.

"Я сказала так! За моє життя мені кілька разів робили пропозицію. Правда без кільця і коліна. Ні, одного разу кільце дарували...Але відібрали при першій же серйозній сварці", - зізналася Чехова.

За її словами, почасти через це у неї не складалося із заміжжям. Для артистки сказати «так» чоловікові завжди було важко.

"Але зате я завжди вміла сказати "Так" своїм бажанням. І проходячи вчора повз мій улюблений магазин взяла і зробила собі пропозицію", - зізналася Чехова похвалившись обновочкой.

Шанувальники розсипалися в компліментах і похвалили Анфісу за добре обіграну рекламу. В коментарях залишили масу компліментів.

"Мало не почала вітати із заміжжям", "Ох, а я вже підстрибнула від такої новини! Вмієте ви, Анфіса, заінтригувати! А кільце дуже красиве», «обожнюю Ваше почуття гумору», " клас) ви розумничка))", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що безсоромна Чехова в бікіні підняла ногу, прикривши срамоту однією черепашкою: "понеслася душа в рай".

Як повідомляла Politeka, фігуриста Чехова в бікіні підкорила позою на колінах, Наташа Корольова не стрималася: "просто скажіть...".

Також Politeka писала, що фігуриста Анфіса Чехова віддалася насолоді на пляжі, засмущавши чоловіків: «приголомшливо смачна».