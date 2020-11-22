Відома російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула розкішною фігуркою в купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Анфіса опублікувала серію фото, на яких постала в дуже спокусливому вигляді. На Чеховій був красивий смугастий купальник, який візуально приховав всі недоліки фігури, зробивши акцент на її пишних достоїнствах. Телеведуча позувала на тлі блакитного океану. Виглядала вона щасливою.

Варто відзначити, що Анфіса насолоджувалася часом, проведеним біля океану. За нею в цей момент спостерігав бородатий красень.

"Давно у нас з вами не було поетичних батлів. Ось вам нове завдання. Придумайте вірш до сюжету на цих фотографіях. Надихніться і напишіть, що прийде вам в голову і серце! За справу, мої улюблені поети", - підписала фото зірка.

У коментарях Анфісу стали хвалити за зовнішній вигляд. Крім цього, шанувальники вирішили взяти участь в батлі і придумали забавні вірші.

«Ах, вот она, прекрасная Анфиса, чарующая крепких моряков! И все в ней есть: и глубина, и сила, и легкость белоснежных облаков!»,

«Ассоль ушла куда-то в даль, а я пошёл искать сандаль))»,

"Купальник-карколомний!»,

"Анфіса, у вас приголомшливо смачна і красива фігура», "Божественно Анфіса", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що пишнотіла Чехова без прикрас побезумствовала в бікіні під дощем:"Краса і блаженство".

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