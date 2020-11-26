Актриса з серіалу "Свати" Тетяна Кравченко здивувала ненафарбованим обличчям на відпочинку

Як передає Politeka.net, архівне фото знаменитості з'явилося в соціальній мережі "Instagram". На цей раз 66-річна улюблениця публіки постала на тлі річки, судячи по зеленому листю на деревах, знімок був зроблений навесні або влітку.

Тетяна Кравченко позувала на камеру з мокрою шкірою і злиплим волоссям - ймовірно вона тільки вийшла з води після купання. На фото крупним планом відображено обличчя актриси без макіяжу, природний вигляд псує лише рожевий колір губ. Варто відзначити, що артистка виглядає чарівно, незважаючи на вік. На ній можна розгледіти синій топ (ймовірно, купальника) і срібний ланцюжок.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Тетяни Кравченко і засипали її компліментами під фото:

"Улюблена актриса! ❤ ️ "; "Валентинівна, миленька, як же я вас люблю. Ви, красуня!!!!! 🤗 🤗 🤗 👍 👍 👍 "; "Ви супер!!!"; "Здоров'я і щастя Вам!!! Побільше радуйте нас своїми виступами!!!!"; "Як же у вас тепло😃 я шалено хочу в літо! Сьогодні учень показав мені книжку з комахами, а я зрозуміла, що мені зовсім не противна ця жужелиця, а я по ній навпаки скучила😊 спасибі вам"; "Розумниця, красуня, улюблениця!🤗 😘 "; "Яке добре, рідне обличчя!!!! Обожнюю Вас!!!!"; "Добре обличчя, добрий погляд, добра посмішка! Дуже люблю Вас!"; "Яка ж вона натуральна у всьому, наша шановна Тетяна"; "Ви справжня!!!"; "Приємно дивитися на добрі, ласкаві, уважні очі".

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