Актриса из сериала "Сваты" Татьяна Кравченко удивила ненакрашенным лицом на отдыхе

Как передает Politeka.net, архивное фото знаменитости появилось в социальной сети "Инстаграм". На этот раз 66-летняя любимица публики предстала на фоне речки, судя по зеленой листве на деревьях, снимок был сделан весной или летом.

Татьяна Кравченко позировала на камеру с мокрой кожей и слипшимися волосами - вероятно она только вышла из воды после купания. На фото крупным планом запечатлено лицо актрисы без макияжа, естесственный вид портит лишь розовый цвет губ. Стоит отметить, что артистка выглядит обаятельно, несмотря на возраст. На ней можно разглядеть синий топ (вероятно, купальника) и серебряную цепочку.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от внешнего вида Татьяны Кравченко и засыпали ее комплиментами под фото:

"Любимая актриса! ❤️"; "Валентиновна, миленькая, как же я вас люблю. Вы, красавица!!!!! 🤗🤗🤗👍👍👍"; "Вы супер!!!"; "Здоровья и счастья Вам!!! Побольше радуйте нас своими выступлениями!!!!"; "Как же у вас тепло😃 я безумно хочу в лето! Сегодня ученик показал мне книжку с насекомыми, а я поняла, что мне совсем не противна эта жужелица, а я по ней наоборот соскучилась😊 спасибо вам"; "Умница, красавица, любимица!🤗😘"; "Какое доброе, родное лицо!!!! Обожаю Вас!!!!"; "Доброе лицо,добрый взгляд,добрая улыбка! Очень люблю Вас!"; "Какая же она натуральная во всем, наша уважаемая Татьяна"; "Вы настоящая!!!"; "Приятно смотреть на добрые, ласковые, внимательные глаза".

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем