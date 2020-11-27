Іноді артистки діляться зі своїми шанувальниками знімками у відвертих позах, і абсолютно не соромляться цього

Подивімось на красунь, які без сорому можуть розставити ноги на камеру, передає Politeka.net.

Відома співачка Світлана Лобода - дуже струнка і спокуслива. Красуня ніколи не упускає можливості похвалитися своїми стрункими ніжками. А заодно знаменитість приймає відверті пози. Ось, як наприклад, на цьому фото:

Спокуслива співачка Тіна Кароль в будь-якому вбранні виглядає неймовірно прекрасно. Навіть під час заняття спортом зірка може похвалитися фігурою в сміливій позі.

Шикарна співачка Ані Лорак заворожила ідеальною розтяжкою. Красуня показала повітряний шпагат в спортзалі. Розставити ноги ширше просто неможливо.

Зірка Настя Каменських приймає сміливі пози, тим самим привертаючи увагу до своєї персони ще більше. Співачка вибирає для своїх кліпів стильні яскраві образи, демонструючи їх якомога ефектніше.

Телеведуча Леся Нікітюк підкорює довжиною своїх кінцівок. Виглядає ця розкішна блондинка просто неймовірно. А розставити ніжки на фото, для неї не складає труднощів.

Співачка і модель Даша Астаф'єва постає в найвідвертіших фотосесіях. Красуня хвалиться оголеною фігурою, а вже прийняти розкуту позу - взагалі не проблема.

Співачка Аліна Гросу також завжди балує своїх шанувальників стильними образами. Зірка ще не приймала занадто сміливих поз, але все ж може пограти з фантазіями своїх фанатів. Артистка і так дуже сексуальна, тому бути занадто розкутою на фото їй ні до чого.

Нагадаємо, що Лобода не стрималася і показала свою любов на публіці, несподіване зізнання і відео: "рідна душа".

А ще Politeka писала, що неприборкана Лобода в непристойному міні влаштувала гарячі танці на сцені, кадри.

Також Politeka повідомляла, що грайлива Лобода показала, як грається вечорами в сукні з блискіток:"кожен день, як п'ятниця".