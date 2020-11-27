Иногда артистки делятся со своими поклонниками снимками в откровенных позах, и совершенно не стесняются этого

Давайте посмотрим на красоток, которые без стеснения могут расставить ноги на камеру, передает Politeka.net.

Известная певица Светлана Лобода - очень стройная и соблазнительная. Красотка никогда не упускает возможности похвастаться своими стройными ножками. А заодно знаменитость принимает откровенные позы. Вот, как например, на этом фото:

Соблазнительная певица Тина Кароль в любом наряде выглядит неописуемо прекрасно. Даже во время занятия спортом звезда может похвастаться фигурой в смелой позе.

Шикарная певица Ани Лорак заворожила идеальной растяжкой. Красотка показала воздушный шпагат в спортзале. Расставить ноги шире просто невозможно.

Звезда Настя Каменских принимает смелые позы, тем самым привлекая внимание к своей персоне еще больше. Певица выбирает для своих клипов стильные яркие образы, демонстрируя их как можно эффектнее.

Телеведущая Леся Никитюк покоряет длиной своих конечностей. Выглядит эта роскошная блондинка просто невероятно. А расставить ножки на фото, для нее не составляет труда.

Певица и модель Даша Астафьева предстает в самых откровенных фотосессиях. Красотка хвастается обнаженной фигурой, а уж принять раскрепощенную позу - вообще не проблема.

Певица Алина Гросу также всегда балует своих поклонников стильными образами. Звезда еще не принимала слишком смелых поз, но все же может поиграть с фантазиями своих фанатов. Артистка и так очень сексуальна, поэтому быть слишком раскрепощенной на фото ей ни к чему.

Напомним, что Лобода не сдержалась и показала свою любовь на публике, неожиданное признание и видео: "Родная душа".

А еще Politeka писала, что неукротимая Лобода в неприличном мини устроила горячие танцы на сцене, кадры.

Также Politeka сообщала, что игривая Лобода показала, как резвится по вечерам в платье из блесток: "Каждый день, как пятница".