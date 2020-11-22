Популярна українська співачка Світлана Лобода поділилася яскравими кадрами з концерту

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала сторіс, на яких запалювала від щирого серця, передає Politeka.net. Світлана була одягнена в міні-сукню сірого кольору. Лобода дуже любить виступати в пікантних нарядах, які відмінно видно зі сцени. На свіжих кадрах вона засвітила свої стрункі ніжки.

Співачка виконувала свій хіт "Я супер зірка", який дуже подобається її шанувальникам. Чути було, що Лобода співає пісню наживо.

Варто відзначити, що через карантин багато концертів Лободи, як і інших артистів, були скасовані. На її офіційному сайті найближчий офіційний концерт запланований аж на 2021 рік.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода поділилася зворушливим відео зі своєю колегою і подругою Лолітою Мілявською. На честь дня народження співачки Світлана згадала найкрасивіші моменти, де вони були разом. Як відомо, співачок пов'язує дружба. Лоліта навіть знялася в епатажному кліпі Світлани "Бум-бум".

Про те, що Лобода прекрасна подруга, розповідала і її продюсер Нателла Крапівіна. За її словами, Світлана дуже уважна і любить дарувати друзям дорогі подарунки.

Нагадаємо, що невгамовна Лобода приміряла латексну сукню, зігнувшись до межі:"Фантастична".

Як повідомляла Politeka, грайлива Лобода показала, як грається вечорами в сукні з блискіток:"кожен день, як п'ятниця".

Також Politeka писала, що Лобода обтягнула свій пружний "горішок" латексом з блискіток, кадри спокуси:"Фантастична".