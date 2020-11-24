Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес потрапила під жорстку критику за свій виступ
Два дні тому в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії American Music Awards, під час якої деякі артисти представили свої найкращі номери за останній час. Одним з найяскравіших номерів став виступ Дженніфер Лопес і Колумбійського співака Малуми, які виконали свої пісні Pa' Ti і Lonely.
Одна з частин виступу викликала неоднозначну реакцію в мережі, а все через те, що глядачі почали масово задавати питання під фото знаменитості, а також під кадрами з виступу. Запитували шанувальники співачки про те, чому її костюм, зачіска з ефектом мокрого волосся і навіть танець поруч з підтанцьовкою нагадує ранній виступ знаменитої співачки Бейонсе.
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"Джей Ло конкретно так прилетіло від шанувальників Бейонсе за те що вона, на премії American Music Awards, нібито скопіювала образ Бейонсе на Греммі 2014 року. А ви що думаєте?» - повідомляється на одному з акаунтів, що представляє фото з Лопес.
У Twitter же багато тим часом продовжують підкреслювати, що образи Дженніфер Лопес і Малуми з піснею Pa'ti Lonely на AMA 2020 нагадав дует Бейонсе і репера Jay-Z з піснею Drunk in Love & Partition.
Також ми писали, що Дженніфер Лопес похвалилася бездоганною красою в новій сміливій фотосесії.
"Краса-це безмежність і сила ... це усвідомлення власної цінності. #КрасотаНеИмеетСрокаГодности", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лопес позує спершу в шовковому халаті. У якийсь момент знаменитість позбавляється від нього, прикриваючи апетитні обсяги руками. При цьому красуня елегантно заглядає в кадр.
"Королівський погляд», «бразильська Джей Ло", " ти абсолютно права. Люблю тебе безмежно", "справжня королева», «ікона», «ах, це так мило з твого боку», "вау, красуня", - пишуть її шанувальники.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під задерлася спідницею:"Запальничка".
Як повідомляла Politeka, що Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця:»цукерка".
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця.