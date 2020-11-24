Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес потрапила під жорстку критику за свій виступ

Два дні тому в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії American Music Awards, під час якої деякі артисти представили свої найкращі номери за останній час. Одним з найяскравіших номерів став виступ Дженніфер Лопес і Колумбійського співака Малуми, які виконали свої пісні Pa' Ti і Lonely.

Одна з частин виступу викликала неоднозначну реакцію в мережі, а все через те, що глядачі почали масово задавати питання під фото знаменитості, а також під кадрами з виступу. Запитували шанувальники співачки про те, чому її костюм, зачіска з ефектом мокрого волосся і навіть танець поруч з підтанцьовкою нагадує ранній виступ знаменитої співачки Бейонсе.

"Джей Ло конкретно так прилетіло від шанувальників Бейонсе за те що вона, на премії American Music Awards, нібито скопіювала образ Бейонсе на Греммі 2014 року. А ви що думаєте?» - повідомляється на одному з акаунтів, що представляє фото з Лопес.

У Twitter же багато тим часом продовжують підкреслювати, що образи Дженніфер Лопес і Малуми з піснею Pa'ti Lonely на AMA 2020 нагадав дует Бейонсе і репера Jay-Z з піснею Drunk in Love & Partition.

Також ми писали, що Дженніфер Лопес похвалилася бездоганною красою в новій сміливій фотосесії.

"Краса-це безмежність і сила ... це усвідомлення власної цінності. #КрасотаНеИмеетСрокаГодности", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лопес позує спершу в шовковому халаті. У якийсь момент знаменитість позбавляється від нього, прикриваючи апетитні обсяги руками. При цьому красуня елегантно заглядає в кадр.

"Королівський погляд», «бразильська Джей Ло", " ти абсолютно права. Люблю тебе безмежно", "справжня королева», «ікона», «ах, це так мило з твого боку», "вау, красуня", - пишуть її шанувальники.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під задерлася спідницею:"Запальничка".

Як повідомляла Politeka, що Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця:»цукерка".

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