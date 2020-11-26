Син Тарзана і Наташі Корольової, Архип Глушко, пішов по стопах батька-стриптизера
Як пише Politeka.net, молодий чоловік опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" пікантні фото і напівоголеному вигляді. Архип надів просторі спортивні штани, черевики і червону оксамитову шубу, яку залишив відкритим.
На одному з фото син Сергія Глушка (справжнє ім'я Тарзана), з зухвалими іскрами в очах побешкетував перед камерою, широко розкрив поли і посвітив струнким тілом. На наступному знімку Архип засунув одну руку в кишеню, а іншою схопив себе за волосся в томній позі.
"Червоний колір - це завжди свято) збуджує тіло і почуття👅 всіх з Днем народної єдності!", - написав Глушко-молодший у пості.
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Користувачі Мережі висловилися про зовнішній вигляд хлопця в коментарях, деякі порадили йому зайнятися спортом і привести тіло в порядок:
"Дивлюся і уявляю, як Архип продовжує справу батька - працювати в Егоїстці"; "Шуба - чума, дай поганяти на тиждень))🤘 🔥"; "починаємо займатися спортом? Правильно. Чоловікові потрібна гарна фігура. З таким батьком-гріх не працювати над собою👍"; "Дуже харизматичний юнак. Красивий"; "ти краще займися навчанням ніж бути на сцені не бери приклад зі свого батька пратівно дивитися"; "Оооо. По стопах тата! Ряди стриптизерів поповнюють! 😂 😂"; "Архип красень"; "Тобі йде червоний колір!!!"; "Треба підкачатися і прес терміново робити";"терміново треба тренера брати, інакше буде сумно".
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