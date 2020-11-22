Российская певица Наташа Королева поздравила юного сына Архипа и впечатлила роскошным видом

Как передает Politeka.net, знаменитость рассказала о материнском счастье в честь Дня сына и выложила на своей странице в "Инстаграм" совместное фото с Архипом. Наташа Королева запечатлена в ярко-красном пиджаке с крупными сережками и красных ногтях в тон. Уже взрослый ребенок от Тарзана обнял звездную маму сзади в такой же красной шубе.

"Хочу поздравить всех мамочек с днём сыновей, хоть это и неофициальный праздник! Это совсем неважно. Важно то, что это возможность сплотиться, сказать друг другу добрые и важные слова. Архип, мой любимый Архип, спасибо тебе, за то что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юношы, мужчины. Такое счастье смотреть на тебя и видеть в тебе своё продолжение, свою опору", - подчеркнула Наташа Королева в описании к фото. - "Я очень хочу, чтобы ты был счастлив! А счастье построить самому - это ответственный и кропотливый труд, сложная работа, прежде всего над собой. Пусть все сыновья радуют своих мам заботой, достижениями, своим счастьем и своей любовью!".

В комментариях Архип тоже высказался о любви к маме, а пользователи присоединились к поздравлениям:

"Красивые 💖 Счастья Вам безграничного 💓💓💓"; "Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным, верным мужчиной, котооый однажды осчастливит какую-нибудь девушку 😉 парень - красавец! С праздником!"; "Какой взрослый мужчина "; "Молодой тарзанчик"; "Извините , одной мне не понятно почему мальчик подросток в красной женской шубе на голое тело"; "Да он копия Серега".

Напомним, что суровый Галустян разгромил Тарзана после измены Королевой, позор уже не смыть: "Пошел плакать".

Как сообщала Politeka, Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой».

Также Politeka писала, что Наташа Королева после измен Тарзана рассказала о новом горе: "Не выдержало сердечко...".