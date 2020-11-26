Сын Тарзана и Наташи Королевой, Архип Глушко, пошел по стопам отца-стриптизера
Как пишет Politeka.net, молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" пикантные фото и полуобнаженном виде. Архип надел просторные спортивные штаны, ботинки и красную бархатную шубу, которую оставил открытым.
На одном из фото сын Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана), с дерзкими искрами в глазах пошалил перед камерой, широко распахнул полы и посветил стройным телом. На следующем снимке Архип засунул одну руку в карман, а другой схватил себя за волосы в томной позе.
"Красный цвет- это всегда праздник) Возбуждает тело и чувства👅 Всех с Днём народного единства!", - написал Глушко-младший в посте.
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Пользователи сети высказались о внешнем виде парня в комментариях, некоторые посоветовали ему заняться спортом и привести тело в порядок:
"Смотрю и представляю, как Архип продолжает дело отца - работать в Эгоистке"; "Шуба-чума, дай погонять на недельку))🤘🔥"; "Начинаем заниматься спортом? Правильно. Мужчине нужна красивая фигура. С таким отцом - грех не работать над собой👍"; "Очень харизматичный юноша. Красивый"; "ты лучше займись учебой чем быть на сцене не бери пример со своего отца пративно смотреть"; "Оооо. По стопам папы! Ряды стриптизеров пополняютсии! 😂😂"; "Архип красавчик"; "Тебе идёт красный цвет!!!"; "Надо подкачаться и пресс срочно делать"; "Срочно надо тренера брать, иначе будет грустно".
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