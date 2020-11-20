Голлівудська актриса Анджеліна Джолі запаморочила голову гарячим образом
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото зірки, на якому вона постала в дуже незвичайному образі. Джолі була одягнена в тонку сукню на бретельках. Вона обтягувала фігурку зірки, роблячи акцент на самих соковитих місцях.
Але цього фотографу здалося мало, тому плаття актриси намочили. Крізь тонку тканину стали проглядатися спокусливі вигини і пишний бюст.
Так як у актриси немає власної сторінки в Instagram, її шанувальники полюють за фото на фан-сторінках. Під постом вони залишили масу приємних відгуків.
"Яка дивовижна жінка», «ти бомба», «вау, боже, тримаю парі, хвилі лоскочуть», «чутлива», «мила», «молодість в її тілі подібна до моря», «гаряча панянка», «чудово», «я дикий вовк, я хочу, щоб ти приручила мене своєю красою», "я хочу плавати в океані твоїх очей", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, раніше Джолі регулярно брала участь у сміливих фотосесіях. Вона не боялася зніматися оголеною, часто використовувала для зйомки тварин. На червоній доріжці актриса теж з'являлася в розкішних нарядах. Сьогодні Анджеліна одягається в більш скромних нарядах.
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