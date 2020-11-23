Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила глибоким декольте в незвичайній сукні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився архівний кадр із зіркою. Актриса була одягнена в дуже дивний наряд, який нагадував сукню принцеси. Правда, на відміну від казкових суконь, цей наряд був дуже пікантним. Декольте було настільки глибоким, що ледь не досягало пупка. Бюст зірки так і норовив вистрибнути назовні.

У коментарях шанувальники актриси стали захоплюватися побаченим. Під постом фанати з усього світу залишили приємні компліменти актрисі.

"Справжня і красива принцеса", "Красива", "Королева", "маленька принцеса", "Моя мрія", "Вау красива", "Нічого собі", "Боже мій", "ти справжній ангел", "Дикий ангел", "яка кішечка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, до весілля і народження дітей Анджеліна Джолі часто знімалася у відвертих фотосесіях і виходила в світ в пікантних нарядах. Сьогодні фігура актриси вже не така спокуслива. Та й одягається вона дуже скромно, вважаючи за краще чорний колір.

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