Відома модель Келлі Гейл з "Victoria's Secret" показала себе і розповіла про свято

Цього разу Келлі позувала в леопардовому Бікіні на пляжі. Поруч можна побачити підтягнутого чоловіка без одягу, який обіймав красуню. Пара посміхалася, хвалячись заходом на тлі. На інших кадрах Гейл показала ще кілька спільних спогадів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З днем народження, Малятко. Я люблю жити з тобою. 41 виглядає круто", - написала Келлі під фото.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", "з днем Народження", " цей останній, хоча Джоел!", "Так мило ви двоє", "найкрасивіша", " так приємно бачити здорових щасливих людей. Ура!", "З Днем Народження і гарного дня", "виглядає здорово", "наймиліша", " яка гарна пара!", "Чудова пара. З днем народження одного з найщасливіших хлопців на землі".

Повідомлялося, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret похвалилася перед дзеркалом ідеальними рельєфами.

Келлі позувала в чорному облягаючому ТОПі, який підкреслив її груди. Розрізи з боків оголили ребра, а сама довжина вбрання - дала помилуватися красивим плоским і рельєфним животиком.

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