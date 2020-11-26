Пенсионеров в Украине ждет ряд нововведений в 2021 году

О том, к чему готовиться тем, кто уже получает пенсии и тем кто только собирается на заслуженный отдых, пишет «Сегодня».

Так, у ветеранов труда пенсии должны увеличиться. Сейчас пенсионеры старше 65 лет, имеющие 35 лет стажа и более (женщины – 30 лет), получают пенсию не меньше 40% минимальной зарплаты или 2000 грн.

Если с 1 января минимальную зарплату поднимут до 6000 грн (закон о госбюджете на 2021 год, где заложена такая норма, пока не принят), то минимальные пенсии увеличатся до 2400 грн. Если ветераны труда получают больше 2400 грн, то их выплаты останутся без изменений.

Еще одним новшеством 2021 года станет увеличение минимального страхового стажа на 1 год до 28 лет. Изменение вступает в силу с 1 января.

Таким образом, те, кому исполнится 60 лет в 2021 году, получат в следующем году пенсию, если у них на 1 января будет стаж не менее 27 лет, а на 31 декабря – соответственно 28 лет. Остальным нужно либо докупать пенсионный стаж, либо придется работать до 63 лет и заработать хотя бы 20 стажа.

Стаж можно докупить постепенно или сразу. Но обойдется это дорого.

Более того, докупать стаж не всегда имеет смысл. В первую очередь, это касается тех, кому положена минимальная пенсия. По информации Пенсионного фонда, 1 месяц стажа стоит 44% минимальной зарплаты. Покупать можно помесячно, но не более чем 5 лет стажа. С 2021 года один месяц недостающего стажа будет стоить 2640 грн. (6000х0,44=2640). То есть за каждый год надо будет уплатить 31680 грн. Получается, чтобы это имело смысл, пенсия должна быть выше 2640 грн в месяц.

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