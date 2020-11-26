Ольга Фреймут блиснула вигинами фігури перед Олегом Винником

У півфіналі шоу "Танці з зірками" саме ця пара зустрічала учасників на балконі в якості запрошених ведучих.

З такої нагоди Ольга Фреймут, яка вилетіла раніше з проекту, вбралася в чорну сукню з прозорими вставками.

Фреймут на своїй сторінці в Instagram розповіла, що ця сукня old Celine від Фібі Файло вже багато років знаходиться в її гардеробі, як і багато інших, деяким з них майже по 10 років.

"Це і є мій стиль-Одяг поза часом. Мені подобається давати улюбленій сукні другий шанс. Вона стає вже своєрідним оберегом, пронизується подіями; з кожним новим виходом стає ще більш стильною", - написала телеведуча.

Також Фреймут розповіла. що це плаття одного разу допомогло їй відчувати себе впевнено під час однієї непрітной ділової зустрічі.

Наряд Фреймут активно коментують в мережі. Також фоловери телеведучої відзначили її схожість з Винником на опублікованих фото.

"Красиво», «сукню прикрашає жінка, яка його одягла», «Олег Винник і молода вовчиця», «більшість людей так і живуть, і сукні носять більше двох разів», «Відьма з відьмаком знайшли один одного», "такі схожі, як брат з сестрою", - пишуть в мережі.

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