Ольга Фреймут блеснула изгибами фигуры перед Олегом Винником

В полуфинале шоу «Танці з зірками» именно эта пара встречала участников на балконе в качестве приглашенных ведущих.

По такому случаю вылетевшая ранее из проекта Ольга Фреймут нарядилась в черное платье с прозрачными вставками.

Фреймут на своей странице в Инстаграм рассказала, что это платье old Celine от Фиби Файло уже много лет находится в ее гардеробе, как и много других, некоторым из них почти по 10 лет.

«Это и есть мой стиль - одежда вне времени. Мне нравится давать любимому платью второй шанс. Оно становится уже своеобразным оберегом, пронизывается событиями; с каждым новым выходом становится еще более стильной», - написала телеведущая.

Также Фреймут рассказала. что это платье однажды помогло ей чувствовать себя уверенне во время одной непритной деловой встречи.

Наряд Фреймут активно комментируют в Сети. Также фолловеры телеведущей отметили ее сходство с Винником на опубликованных фото.

«Красиво», «Платье украшает женщина, которая его надела», «Олег Винник и молодая волчица», «Большинство людей так и живут, и платья носят больше двух раз», «Ведьма с ведьмаком нашли друг друга», «Такие похожие, как брат с сестрой», - пишут в Сети.

Напомним, что вылетевшая из «Танців з зірками» Фреймут обрушилась с тирадой на грешников и прожигателей жизни: «Моя миссия…»

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