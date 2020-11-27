Такими їх мало хто пам'ятає

Талант-шоу "Х-фактор" допомогло засвітитися багатьом майбутнім зіркам, а для деяких стало пропуском у світ шоу-бізнесу

Politeka.net вирішила згадати перші виступи на кастингах артистів, які сьогодні дуже популярні.

У першому сезоні шоу про себе заявив Дмитро Монатік, який приїхав підкорювати Київ з Луцька. Репер Серьога не повірив у талант хлопця, про що відразу заявив йому. З тих пір Монатік повільно, але впевнено йшов до успіху.

У 4 сезоні засвітилася Мішель Андраде, яку сьогодні продюсує Потап. Дівчину прийняли тепло, але до фіналу вона не дійшла.

У 6 сезоні запалилися відразу дві зірки - Mеlovin (зайняв перше місце) і Аліна Паш (третє місце).

Популярна співачка і автор хітів Jerry Heil була помічена в 9 сезоні шоу. Вона потрапила в тренувальний табір, але вибула з проекту після першого ж випробування.

Група "Без обмежень" взяла участь в 7 сезоні шоу. Вони пішли на 5 ефірі, але це не завадило їм стати популярними. Лідер гурту Сергій Танчинець став зіркою "Танців з зірками" у 2020 році.

Мега-популярна група KAZKA зайняла в проекті лише 7 місце, але підірвала хіт-паради своїми піснями.

Maruv теж пробувала свої сили в шоу, але не пройшла в прямі ефіри. Далеко співачка не змогла зайти і в шоу «Голос». Як показав час, талант-шоу дівчині були не потрібні.

Глядачі вважають, що зірки домоглися слави не завдяки Х-фактору, а завдяки своєму таланту.

"Х-фактор не допоміг Марув свого часу...вона зробила це сама!", "З першої секунди я зрозуміла, що Монатік стане найкращим", "хочеться сказати одне: що "Голос", що "Х-Фактор" - не роблять зірок. Вони можуть дати покази, перше визнання публіки, але і тільки", "Mеlovin і Монатік найпрекрасніші і безцінні діаманти х-фактора і українського шоу-бізнесу", - пишуть люди.

Нагадаємо, що фаворит Данилко блиснув оголеним тілом в басейні, пристрасні кадри: "О, Боже який...".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде в крихітному бікіні вмостилася в кріслі, спокусивши поглядом:"несіть вогнегасник".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка переплюнула Моніку Беллуччі, задерши сукню в розкутій позі:"так, розумію Діму".