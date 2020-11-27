Такими их мало кто помнит

Талант-шоу «Х-фактор» помогло засветиться многим будущим звездам, а для некоторых стало пропуском в мир шоу-бизнеса

Politeka.net решила вспомнить первые выступления на кастингах артистов, которые сегодня очень популярны.

В первом сезоне шоу о себе заявил Дмитрий Монатик, приехавший покорять Киев из Луцка. Рэпер Серега не поверил в талант парня, о чем сразу заявил ему. С тех пор Монатик медленно, но уверено шел к успеху.

В 4 сезоне засветилась Мишель Андраде, которую сегодня продюсирует Потап. Девушку приняли тепло, но до финала она не дошла.

В 6 сезоне зажглись сразу две звезды - Mеlovin (занял первое место) и Алина Паш (третье место).

Популярная певица и автор хитов Jerry Heil была замечена в 9 сезоне шоу. Она попала в тренировочный лагерь, но выбыла из проекта после первого же испытания.

Группа «Без обмежень» приняла участие в 7 сезоне шоу. Они ушли на 5 эфире, но это не помешало им стать популярными. Лидер группы Сергей Танчинец стал звездой «Танців з зірками» в 2020 году.

Мега-популярная группа KAZKA заняла в проекте лишь 7 место, но взорвала хит-парады своими песнями.

Maruv тоже пробовала свои силы в шоу, но не прошла в прямые эфиры. Далеко певица не смогла зайти и в шоу «Голос». Как показало время, талант-шоу девушке были не нужны.

Зрители считают, что звезды добились славы не благодаря Х-фактору, а благодаря своему таланту.

«Х-фактор не помог Марув в свое время...она сделала это сама!», «С первой секунды я поняла, что Монатик станет самым лучшим», «Хочется сказать одно: Что "Голос", что "Х-Фактор" - не делают звёзд. Они могут дать показы, первое признание публики, но и только», «Mеlovin и Монатик самые прекрасные и бесценные бриллианты х-фактора и украинского шоу-бизнеса», - пишут люди.

Напомним, что фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде в крохотном бикини умостилась в кресле, соблазнив взглядом: «Несите огнетушитель».

Также Politeka писала, что жена Монатика переплюнула Монику Беллуччи, задрав платье в раскованной позе: "Да, понимаю Диму".