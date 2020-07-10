Популярний український співак MELOVIN, якого називають фаворитом Андрія Данилка, наробив шуму яскравим літнім фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист поділився кадром з відпочинку. Костянтин (справжнє ім'я співака) був одягнений в одні шорти. Інше тіло він не став прикривати. MELOVIN улігся на надутого рожевого фламінго посеред басейну і прикинувся відпочиваючою людиною.

Судячи з усього, сьогодні артист дійсно влаштував собі вихідний день. Раніше в сторіс він постив відео, на яких пив алкогольні напої і курив кальян.

Лише за 15 хвилин пост співака зібрав майже 5 тисяч лайків. В коментарях віддані шанувальники стали обговорювати зовнішність співака.

«Красотун», «О, Боже який чоловік», «Не знаю навіть що гарячіше: ти або температура на вулиці», «Норм фламінго, слухняний», «Пузо залік», «Боже, ну до чого ж гарний», «Як же круто!», «Всі меловінатори впали в непритомність)», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше MELOVIN поділився фото, на якому постав з манікюром на нігтях. Артист позував у білій майці і піджаку. Його очі приховали чорні окуляри. В руках артист тримав склянку. Ймовірно, з алкоголем.

«Роблю що хочу і не звертаю уваги на те, що говорять люди», - підписав фото співак.

Нагадаємо, що напівголий MELOVIN показав, чим зводить з розуму жінок: "Фото для дорослих".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN без одягу розбурхав постільним фото: «Мурашки від самої лише думки...».

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