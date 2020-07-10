Популярний український співак MELOVIN, якого називають фаворитом Андрія Данилка, наробив шуму яскравим літнім фото
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист поділився кадром з відпочинку. Костянтин (справжнє ім'я співака) був одягнений в одні шорти. Інше тіло він не став прикривати. MELOVIN улігся на надутого рожевого фламінго посеред басейну і прикинувся відпочиваючою людиною.
Судячи з усього, сьогодні артист дійсно влаштував собі вихідний день. Раніше в сторіс він постив відео, на яких пив алкогольні напої і курив кальян.
Лише за 15 хвилин пост співака зібрав майже 5 тисяч лайків. В коментарях віддані шанувальники стали обговорювати зовнішність співака.
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«Красотун», «О, Боже який чоловік», «Не знаю навіть що гарячіше: ти або температура на вулиці», «Норм фламінго, слухняний», «Пузо залік», «Боже, ну до чого ж гарний», «Як же круто!», «Всі меловінатори впали в непритомність)», - пишуть користувачі мережі.
Відзначимо, що раніше MELOVIN поділився фото, на якому постав з манікюром на нігтях. Артист позував у білій майці і піджаку. Його очі приховали чорні окуляри. В руках артист тримав склянку. Ймовірно, з алкоголем.
«Роблю що хочу і не звертаю уваги на те, що говорять люди», - підписав фото співак.
Нагадаємо, що напівголий MELOVIN показав, чим зводить з розуму жінок: "Фото для дорослих".
Як повідомляла Politeka, MELOVIN без одягу розбурхав постільним фото: «Мурашки від самої лише думки...».
Також Politeka писала, що у Андрія Данилка з'явився відомий "син", помітна схожість: "Просто один в один".