Залишитися без газу в квартирах ризикують деякі українці

Відповідно до закону" Про забезпечення комерційного обліку природного газу", житла українців повинні бути оснащені індивідуальними газовими лічильниками. Причому встановити їх повинні безкоштовно, пише «Оглядач».

Такі витрати включаються до тарифу"на розподіл газу". Тому встановлювати лічильники українцям повинні за рахунок газорозподільних компаній або за рахунок бюджету.

Є два сценарії, як українці можуть встановити лічильник газу:

Звертатися до свого облгазу із заявою про встановлення індивідуального лічильника в своєму будинку.

Встановити лічильник газу самостійно. При цьому всі витрати повинен компенсувати облгаз. Правда, механізм такого відшкодування поки відсутній.

З 1 січня 2021 року в квартири українців, де немає лічильника, можуть припинити постачання газу. Загалом 2,3 млн сімей не мають приладів обліку, а це близько 7 млн осіб.

При цьому керівник комунальних та енергетичних програм "опори" Тетяна Бойко каже, що таку кількість споживачів відключати не будуть.

У профільному комітеті Ради вважають, що швидше за все перенесуть терміни, наприклад, продовжать до липня.

Але особливо радіти тут все одно ні чому, адже хоча газ і не відключать, але без лічильника платити доведеться більше, можуть перевести на граничні нормативи споживання блакитного палива.

Наприклад, якщо зараз з газовою плитою в квартирі, де прописано 4 людини, потрібно платити за 13,12 кубометра газу (з розрахунку за нормативом 3,28 кубометра на людину), то вже з нового року оплачувати доведеться 39,2 кубометра (9,8 куба на людину). Сума в платіжці може зрости приблизно з 115,5 до 156,8 грн. Якщо є тільки газова плита, але немає гарячого водопостачання, то суми в платіжках можуть зрости з 189,7 до 644,1 грн.

Нагадаємо, раніше в "Нафтогазі України" повідомили, що ціна для клієнтів в грудні залишиться на рівні листопада і складе:

6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу " місячний";

6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "річний".

Дані розцінки вказані без урахування вартості розподілу, адже за доставку газу люди платять облгазам.

Нагадаємо про нові тарифи на газ: скільки доведеться заплатити українцям у грудні, озвучені цифри.

Як повідомляла Politeka, газ можуть відключити або виставити подвійну ціну, українцям висунули умову: "До 30 Листопада..."

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку будуть змінюватися по-новому, в Кабміні розкрили деталі « " Автоматична корекція…»