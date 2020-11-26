На останньому ефірі шоу "Танці з зірками" сплив цікавий момент з сімейного життя Санти Дімопулос
Як передає Politeka.net, на шоу Санту прийшов підтримати син її чоловіка Тім, який живе разом з ними. Перед танцем він дав інтерв'ю Тіні Кароль, в якому висловив слова підтримки своїй мачусі.
"Вона дуже красиво танцює. Я думаю, вона дуже б хотіла виграти. Вона навіть танцює, коли готує нам їсти", - розповів хлопець.
Тіна звернула увагу на те, що хлопець говорить з акцентом, і запитала, чи він розмовляє англійською. Тім відповів, що в сім'ї вони спілкуються тільки іноземною мовою.
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"Тільки англійською, only English", - підкреслив хлопець, вихваляючись незвичайним експериментом, який практикують у їхній родині.
У коментарях стали захоплюватися хлопцем, залишаючи слова підтримки Санті.
"Похвально, що говорять вдома англійською! Красива сім'я!", "Який гарний і розумний син у чоловіка Санти! Думаю, вони красива і хороша сім'я, якщо син вже називає її мамою!) Успіху вам і перемоги в шоу!",- пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що Тім вже з'являвся на сімейному ефірі. Тоді він з молодшим сином Санти станцював зі співачкою цілий номер.
"Це ж треба так танцювати, всією сім'єю. Круто", "до сліз як зворушливо! постановка просто приголомшлива!",- похвалили зірку.
Нагадаємо, що Санта Дімопулос обтягнула форми тісним вбранням і спокусила рухами: мрія чоловіків.
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