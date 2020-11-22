Учасники шоу "Танці з зірками" показали, як готуються до півфіналу

Фото танцюристів під час тренувань опублікували в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. 22 листопада на паркеті зійдуться три пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер і Кирило Васюк, Юлія Саніна і Дмитро Жук.

Перший тандем постав на знімку у вельми екстравагантній позі. Макс Леонов міцно сперся ногами в підлогу, відхилився і схопив за ногу свою партнерку, яка зігнулася у витонченому жесті. Вільною рукою танцюрист продемонстрував значний біцепс.

Кирило Васюк, у свою чергу, взяв Надію Мейхер на руки. Співачка в обтягуючому топі і легінсах обняла партнера за шию і обхопила його стегнами. Юлія Саніна і зовсім забралася Дмитру на шию, звісивши ноги вниз. Сміється солістка групи The Hardkiss підняла руку високо вгору, зобразивши пальцями знак миру.

"Три пари півфіналістів, три сильні конкурентки. За кого в запеклому жіночому півфіналі ти віддаси свій голос? ⚡️ Сьогодні о 21: 00 на 1 + 1 паркет просто горіти від емоцій та дивовижних виступів", - зазначається у пості. - "Пари продемонструють всю свою танцювальну майтерність, щоб вразити суддів і глядачів. У півфіналі вперше в історії шоу учасники вийдуть на паркет разом з ведучими і виконають ще два танці - з латиноамериканської та класичної програм".

Користувачі соцмережі підтримали своїх Фаворитів у коментарях:

"Юля Саніна і Діма Жук 🖤 Юля росте з кожним ефіром при тому що вона ніколи не танцювала"; " за ту ,яка прийшла з 0 і показала на 100! 🔥 Не будемо ні на кого тикати пальцями... 😉"; "Макс Леонов і Санти Дімоплус Кращі💎 💎 💎"; "За Надю Мейхер 🔥 🔥 вона найкраща! Найщиріша"; "Мені подобаються Надія Мейхер і Юлія Саніна😍 😍 😍"; "Надія Мейхер і Кирило Васюк, Мій голос тільки за них"; "Санта Дімопулос, Макс Леонов. Найкращі, Я За Вас, я вірю у вашу перемогу ♥ ️🔥".

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