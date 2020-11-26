Ведучий шоу "Холостячка" Григорій Решетник оголосив Тіну Кароль новою учасницею

Як пише Politeka.net, він виклав на своїй сторінці в "Instagram" спільне фото зі співачкою, зроблене в одному з київських готелів. Тіна Кароль відображена в незвичайній чорній сукні з сріблястими лусочками на бюсті, животі і стегнах. Пікантними фішками вбрання став довгий розріз Подолу, що оголив ніжку зірки, і хвилююче декольте. Ведучий "Холостячки" вбрався в елегантний смокінг з краваткою-метеликом.

Григорій Решентник зустрівся з виконавицею в холі готелю, Тіна Кароль притулилася до знаменитого красеня і з радісною посмішкою поклала руку йому на плече. Телеведучий в свою чергу трохи нахилився до неї, поправляючи манжет сорочки.

"Холостячка 2 сезон 🌹 неймовірна Тіна Кароль 🔥 хто за? Що скажете?",- поцікавився Григорій у шанувальників проекту.

Користувачі Мережі обговорили кандидатуру Кароль на роль нової холостячки і навіть знайшли їй заміну:

"Вам Балан не заважає?"; "Дан Балан не відпустить"; " це буде саме, коротке шоу Гриш😂 😂 😂"; " а з чого ви взяли, що вона холостячка))"; "краще Марину Узєлкову"; " краще Лесю Нікітюк👍"; " це вже їй потрібно буде підбирати партнерів її рівня)"; "О, це вже буде занадто)))"; "оо дааа, десь в сторонці нервово курить якийсь Дан Балан😏❤️"; " О, було б цікавенько 😁 ще б і дана туди. Взагалі ідеально буде😁 🔥"; "мужики Вб'ють один одного ще до вибору, за таку холостячку..😂 Дуже небезпечно, однак"; " Ну може давайте вже звичайну дівчину?"; "Цікавіше Леся Нікітюк"; "Пропоную на 2 сезон шоу "Холостячка" запросити Лесю Нікітюк"; " краще Марину Боржемську взяти або Лесю Нікітюк. Їх давно вже пора заміж видати"; " Давайте Лесю Нікітюк😻".

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