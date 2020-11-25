Украинская певица Тина Кароль удивила развязным поведением с телеведущим Юрием Горбуновым

Как передает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилось видео, на котором артистка оседлала своего знаменитого коллегу по шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). Судя по всему, забавная история произошла во время одной из съемок.

В ролике Тина Кароль забралась на колени Юрию Горбунову, который порядком удивился, ведь до этого сидел на стуле с микрофоном и планшеткой в руках. Певица в блестящем белом платье с полупрозрачным подолом и волнительным декольте вскоре встала с артиста, случайно задев ногой осветительный прожектор.

Кадры вызвали ажиотаж среди пользователей соцсети, которые принялись активно комментировать произошедшее:

"Ахаха, Юра-Юра дождался"; "Неловко вышло🙈😂"; "Ой, какая неожиданность 😂 Тина, Тина, а я я. Как так можно? 😂"; "Завадюк в наушник: Тина, я покажу это видео Дану, он тебя накажет"; "ну Юра тот еще джетельмен. Вместо того что бы встать и подать ей руку и помочь переступить, сел развалился и Тина вынуждена была переступать через него. Не помешало бы ему поучиться поведению с женщинами у Дана"; "У нее что башню снесло?"; "Что то Тина походу забыла, что у Юры есть Катя, а то Катя терпит, а потом перестанет .... Тина хотя бы думает что делает"; "Такой Юра: Не понял 🤨"; "Спалили"; "Да успокойтесь. Дану нет никакого дела до ее выходок"; "Что это было?".

Ранее Юрий Горбунов принял активное участие в "Танцях з зірками" и віступил на паркете вместе с Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком. Звездное трио показало постановку по произведению "За двумя зайцами".

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