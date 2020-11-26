Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник объявил Тину Кароль новой участницей

Как пишет Politeka.net, он выложил на своей странице в "Инстаграм" совместное фото с певицей, сделанное в одном из киевских отелей. Тина Кароль запечатлена в необычном черном платье с серебристыми чешуйками на бюсте, животе и бедрах. Пикантными фишками наряда стал длинный разрез подола, обнаживший ножку звезды, и волнительное декольте. Ведущий "Холостячки" нарядился в элегантный смокинг с галстуком-бабочкой.

Григорий Решентник встретился с исполнительницей в холле отеля, Тина Кароль прижалась к знаменитому красавцу и с радостной улыбкой положила руку ему на плечо. Телеведущий в свою очередь чуть наклонился к ней, поправляя манжет рубашки.

"Холостячка 2 сезон 🌹 Невероятная Тина Кароль 🔥 Кто за? Что скажете?", - поинтересовался Григорий у поклонников проекта.

Пользователи сети обсудили кандидатуру Кароль на роль новой холостячки и даже нашли ей замену:

"Вам Балан не мешает?"; "Дан Балан не отпустит"; "Это будет самое, короткое шоу Гриш 😂😂😂"; "А с чего вы взяли, что она Холостячка))"; "Лучше Марину Узелкову"; "Лучше Лесю Никитюк👍"; "Это уже ей нужно будет подбирать партнеров ее уровня)"; "О, это уже будет слишком)))"; "Оо дааа, где-то в сторонке нервно курит какой-то Дан Балан😏❤️"; "О,было бы интересненько 😁 Ещё бы и Дана туда. Вообще идеально буде😁🔥"; "Мужики убьют друг друга еще до выбора, за такую холостячку..😂 Очень опасно, однако"; "Ну может давайте уже обычную девушку?"; "Интереснее Леся Никитюк"; "Предлагаю на 2 сезон шоу "Холостячка" пригласить Лесю Никитюк"; "Лучше Марину Боржемскую взять или Лесю Никитюк. Их давно уже пора замуж выдать"; "Давайте Лесю Никитюк😻".

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