Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник объявил Тину Кароль новой участницей
Как пишет Politeka.net, он выложил на своей странице в "Инстаграм" совместное фото с певицей, сделанное в одном из киевских отелей. Тина Кароль запечатлена в необычном черном платье с серебристыми чешуйками на бюсте, животе и бедрах. Пикантными фишками наряда стал длинный разрез подола, обнаживший ножку звезды, и волнительное декольте. Ведущий "Холостячки" нарядился в элегантный смокинг с галстуком-бабочкой.
Григорий Решентник встретился с исполнительницей в холле отеля, Тина Кароль прижалась к знаменитому красавцу и с радостной улыбкой положила руку ему на плечо. Телеведущий в свою очередь чуть наклонился к ней, поправляя манжет рубашки.
"Холостячка 2 сезон 🌹 Невероятная Тина Кароль 🔥 Кто за? Что скажете?", - поинтересовался Григорий у поклонников проекта.
Горячая "невеста" Харламова удивила своими "родственными" связями: "Этим многое сказано..."
Самая богатая певица Украины после болезни дала жару в бесстыжем декольте: «Ох, это по-взрослому»
Экс-ВИА Гра, "крутившая роман с Меладзе", разделась и напугала костлявым видом: "Такая красивая была, а теперь..."
Фигуристая "невеста" Харламова задрала ногу и свела с ума раскованными позами без белья: "Желание приласкать..."
Пользователи сети обсудили кандидатуру Кароль на роль новой холостячки и даже нашли ей замену:
"Вам Балан не мешает?"; "Дан Балан не отпустит"; "Это будет самое, короткое шоу Гриш 😂😂😂"; "А с чего вы взяли, что она Холостячка))"; "Лучше Марину Узелкову"; "Лучше Лесю Никитюк👍"; "Это уже ей нужно будет подбирать партнеров ее уровня)"; "О, это уже будет слишком)))"; "Оо дааа, где-то в сторонке нервно курит какой-то Дан Балан😏❤️"; "О,было бы интересненько 😁 Ещё бы и Дана туда. Вообще идеально буде😁🔥"; "Мужики убьют друг друга еще до выбора, за такую холостячку..😂 Очень опасно, однако"; "Ну может давайте уже обычную девушку?"; "Интереснее Леся Никитюк"; "Предлагаю на 2 сезон шоу "Холостячка" пригласить Лесю Никитюк"; "Лучше Марину Боржемскую взять или Лесю Никитюк. Их давно уже пора замуж выдать"; "Давайте Лесю Никитюк😻".
Напомним, игривая Кароль залезла на Горбунова, бесстыдство за кулисами "Танців з зірками" слили в Сеть: "Забыла, что у Юры есть Катя"
Как сообщала Politeka, счастливая Кароль получила любовное признание от известного красавца: "Дан нервно курит"
Также Politeka писала, что томная Тина Кароль в обнимку с Баланом на "Танцях з зірками" вызвала настоящий ажиотаж: "Люди, что вам не нравится?".