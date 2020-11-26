Акторка "Дизель Шоу" Яна Глущенко розповіла деталі страшної ДТП, в яку вона потрапила декілька років тому

Як передає Politeka, про це вона розповіла в програмі "ЖВЛ".

Так, за її словами, вона довго відновлювалася після травми, її переслідували панічні атаки, і довелося довго працювати з психологом.

Як відомо, Яна Глущенко разом з іншими артистами "Дизель Шоу" потрапила в ДТП на Житомирській трасі 20 жовтня 2018 року. В той трагічний день в результаті аварії загинула Марина Поплавська, а решта учасників колективу отримали серйозні травми.

Сама Глущенко отримала розірвані зв'язки на нозі, і вона зізналася, що травма дала пекельні болі, від яких вона ледь не збожеволіла.

"Коли це все сталося, першим я зателефонувала Олегу (чоловікові, - ред.). Я йому сказала, що ми потрапили в аварію. Він став питати, як я, і як хлопці. А ми на телефонах, влаштували перекличку. І я розумію, що з усіх не чую тільки Маринку. У мене був огляд - лобове скло розбите. Я розуміла, що сталося... Для того, щоб не зійти з розуму від цього болю, я ввела себе в якийсь стан, що перестала відчувати біль. Я ось лежала, взяла в рота металевий замочок і жувала його. Розуміла, якщо трохи дам слабинку собі, станеться щось жахливе", - поділилася Глущенко.

Після аварії її відвезли до лікарні і відразу зробили операцію. Тільки після цього вона вже почала розуміти, що сталося. Яна Глущенко важко перенесла трагедію і втрату колеги. У неї були панічні атаки і довелося пройти терапію, працювати із психологом. Навіть через два роки їй важко говорити про те, що сталося в той день.

"Це настільки боляче, що не описати словами. Та не було жодного дня за ці два роки, щоб я не згадала про цю аварію або про Марішку. Вона мені дуже часто сниться. У хороших снах, яскравих, в гарному настрої... Кожен раз задаю питання: "Чому так сталося?" - розповіла Глущенко.

Нагадаємо, посивіла зірка "Дизель шоу" Булітко спантеличила сміливим перевтіленням і глибоким декольте: кумедні кадри.

Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель шоу" приголомшили перевтіленням заради яскравого номера: "Навіть самі...".