Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала детали страшного ДТП, в которое она попала несколько лет назад

Как передает Politeka, об этом она рассказала в программе "ЖВЛ".

Так, по ее словам, она долго восстанавливалась после травмы, ее преследовали панические атаки, и пришлось долго работать с психологом.

Как известно, Яна Глущенко вместе с другими артистами "Дизель Шоу" попала в ДТП на Житомирской трассе 20 октября 2018 года. В тот трагический день в результате аварии погибла Марина Поплавская, а остальные участники коллектива получили серьезные травмы.

Сама Глущенко получила разрыв связки на ноге, и она призналась, что травма дала адские боли, от которых она едва не сошла с ума.

Она рассказала, что сразу же после трагического ДТП позвонила своему мужу Олегу и рассказала, что артисты попали в аварию.

"Он стал спрашивать, как я, и как ребята. А мы на телефонах, устроили перекличку. И я понимаю, что из всех не слышу только Маринку. У меня был обзор - лобовое стекло разбито. Я понимала, что произошло... Для того, чтобы не сойти с ума от этой боли, я ввела себя в какое-то состояние, что перестала чувствовать боль. Я вот лежала, взяла в рот металлический замочек и жевала его. Понимала, если немного дам слабинку себе, произойдет что-то ужасное", - поделилась Глущенко.

После аварии Яну отвезли в больницу и сразу же прооперировали. Только после этого она уже начала понимать, что произошло. Яна Глущенко тяжело перенесла трагедию и потерю коллеги. У нее были панические атаки и пришлось пройти терапию, работать с психологом. Даже через два года ей трудно говорить о том, что произошло в тот день.

Кроме того, по словам артистки, после трагедии не было ни одного дня, чтобы она не вспоминала о погибшей Марине.

"Это настолько больно, что не описать словами. Но не было ни одного дня за эти два года, чтобы я не вспомнила об этой аварии или о Маришке. Она мне очень часто снится. В хороших снах, ярких, в хорошем настроении... Каждый раз задаю вопрос: "Почему так произошло?"- рассказала Глущенко.

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