Після зрад Тарзана, в яких він публічно зізнався, багато людей вирішили спробувати щастя і заробити на зоряній парі гроші

Так, нещодавно, Сергій Глушко звернувся в поліцію, заявивши, що його шантажують і вимагають у нього гроші. Силовикам вдалося затримати при передачі грошей двох жінок: 49-річну Антоніну і 21-річну спільницю Катерину.

Як пише МК.ги, молоду дівчину, яка вчиться в ГІТІСі, завербувала випадкова знайома Антоніна. Вона переконала дівчину прикинутися незаконнонародженою дочкою Тарзана. За словами Антоніни, близько 20 років тому у неї був таємний зв'язок з Глушко. Крім цього, у жінки нібито збереглося відео з оргіями, в яких він брав участь. Цими відео жінка і намагалася шантажувати зірку.

Катерина переконує, що спочатку вся історія виглядала як піар, але потім Антоніна занадто далеко зайшла. За словами Каті, сама вона з Тарзаном не знайома і навіть не бачилася з ним. Всі переговори здійснювала Антоніна. Юна актриса була впевнена, що отримає гроші від телеканалу, на якому прикинеться донькою Глушко. Пізніше вона дізналася, що гроші вимагають з самого артиста.

Дівчина розповіла, що вимагачка буквально злетіла з котушок, заявляючи, що Тарзан її все ще любить. Сама Катерина була в шоці від того, що відбувається.

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