Українцям почнуть видавати нову фінансову допомогу на організацію бізнесу

Як повідомляє Politeka.net, Фонд соціального страхування та Фонд обов'язкового держстрахування зобов'язана виплачувати гроші безробітним. Напередодні відповідний законопроект підписав президент України Володимир Зеленський, про це пише Урядовий портал.

Документом внесли зміни до державного бюджету на 2020 рік і відновили виплати, які навесні призупинили через карантин. Напередодні закон опублікували у виданні "Голос України", тому з 26 листопада він офіційно набув чинності.

Тепер за рахунок згаданих вище фондів держава виплачуватиме українцям одноразову грошову допомогу на організацію бізнесу. Крім того, безробітні зможуть отримати страхову компенсацію втрачених доходів, сума залежить від ступеня втрати громадянином працездатності. Зазначається, що гроші виплатять лише тим, хто став жертвами нещасних випадків на роботі або постраждав від професійної хвороби.

Відповідно до закону, фонди також повинні:

виплачувати страховку у вигляді одноразової допомоги постраждалим українцям, членам їх сімей та особам, які перебували на утриманні загиблого;

покривати витрати на медичну та соціальну допомогу постраждалим, виняток становить лише забезпечення автомобілями;

виплачувати страховку дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок через виробничі травми або хвороби матері під час вагітності.

оплачувати лікування та реабілітацію в санаторіях.

Нагадаємо, нові виплати для українців на карантині, кому належить грошова допомога: "2 тисячі гривень на..."

Як повідомляла Politeka, виплати пенсій по-новому: де в Україні треба жити, щоб платили більше, ніж іншим, названі суми.

Також Politeka писала, що виплати на дитину в Україні хочуть змінити, скільки грошей отримають батьки