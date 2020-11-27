Відома модель Лексі Кай показала себе, захоплюючи сміливим образом
На фото Лексі позує в блискучому салатовому платті. Зірка стоїть біля великого ліжка, а волосся залишила розпущеним. Модель в руці тримає табличку, а в другій - упаковку. Біля ліжка можна побачити вазон з квіткою. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
"Це схоже на повний безлад, вибач, що спробувала", - написала адміністратор групи.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Люблю це", "виглядає мило бажаю мені одного з них", " Боже, це так добре!", "Кольори Червоної літери ??". "Ну, це зовсім не схоже на безлад .. це красиво", " Боже, Ти зробила це !! Набагато краще з колекцією", "я думав, що це справжнє плаття, яке вона носить", " Вау!! Я люблю твої правки", "улюблений ангел", "Привіт, прекрасна".
Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами разом зі своєю подружкою.
Варто відзначити, що архівний знімок зірка розмістила у своєму сторіс. Обидві знаменитості вбралися в обтягуючі напівпрозорі сукні різних кольорів. Тканина була тонкою, тому можна було розглянути пружні сідниці обох красунь: "Ох, і безсоромниці".
Нагадаємо, Кайлі Дженнер захопила розміром "персиків", показавши їх крупним планом
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