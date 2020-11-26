Нацбанк змінив правила обслуговування українців у банківських касах

Як повідомляє Politeka.net, відтепер можна використовувати додаток "Дія" для підтвердження особи при операціях у банках. Такі нововведення передбачені постановою Правління НБУ №148 від 23 листопада, на офіційному сайті прес-служба регулятора розповіла про зміни, які набудуть чинності з 1 грудня 2020 року.

За допомогою мобільного додатку співробітники будуть ідентифікувати клієнтів або їх представників, а також верифікувати в порядку, який визначає нормативно-правовий акт НБУ Про здійснення фінансового моніторингу з боку банків. "Банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт в мобільному додатку "дія", - зазначено на сайті.

Згідно з повідомленням, регулятор також спростив процедуру, за якою банки приймають банкноти і монети (Українські або Іноземні), справжність яких викликає сумніви. За новими правилами клієнт повинен вказати хоча б номер телефону або електронну поштову адресу, але йому не обов'язково видавати паспортні дані.

Зміни торкнуться також інкасаторські компанії, їм доведеться дотримуватися деяких умов, які раніше ставилися тільки до банків. Так інкасатори зобов'язані вилучати сумнівні гроші і передавати їх в Національний банк для подальшої експертизи, а банкнот, які забарвилися спецрозчином після злому пристрою для зберігання цінностей, необхідно здавати правоохоронцям.

"Такі новації сприятимуть спрощенню проведення касових операцій банків при обслуговуванні клієнтів, а також поліпшенню якості готівкової національної валюти, що знаходиться в обігу", - зазначила прес-служба.

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