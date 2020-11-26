Нацбанк змінив правила обслуговування українців у банківських касах
Як повідомляє Politeka.net, відтепер можна використовувати додаток "Дія" для підтвердження особи при операціях у банках. Такі нововведення передбачені постановою Правління НБУ №148 від 23 листопада, на офіційному сайті прес-служба регулятора розповіла про зміни, які набудуть чинності з 1 грудня 2020 року.
За допомогою мобільного додатку співробітники будуть ідентифікувати клієнтів або їх представників, а також верифікувати в порядку, який визначає нормативно-правовий акт НБУ Про здійснення фінансового моніторингу з боку банків. "Банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт в мобільному додатку "дія", - зазначено на сайті.
Згідно з повідомленням, регулятор також спростив процедуру, за якою банки приймають банкноти і монети (Українські або Іноземні), справжність яких викликає сумніви. За новими правилами клієнт повинен вказати хоча б номер телефону або електронну поштову адресу, але йому не обов'язково видавати паспортні дані.
Найбагатша співачка України після хвороби дала жару в безсоромному декольте: "Ох, це по-дорослому"
Нова біда обрушилася на Наташу Корольову після зрад Тарзана, співачка не витримала: "На мені заробляють!"
Ані Лорак приголомшила новою зовнішністю, від колишньої Кароліни нічого не залишилося: "боялася втратити перуку"
Дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "Мене рятували..."
Зміни торкнуться також інкасаторські компанії, їм доведеться дотримуватися деяких умов, які раніше ставилися тільки до банків. Так інкасатори зобов'язані вилучати сумнівні гроші і передавати їх в Національний банк для подальшої експертизи, а банкнот, які забарвилися спецрозчином після злому пристрою для зберігання цінностей, необхідно здавати правоохоронцям.
"Такі новації сприятимуть спрощенню проведення касових операцій банків при обслуговуванні клієнтів, а також поліпшенню якості готівкової національної валюти, що знаходиться в обігу", - зазначила прес-служба.
Нагадаємо, українців обчищають за новою схемою, в НБУ попередили, хто може втратити гроші: "потрібно оплатити..."
Як повідомляла Politeka, нові гроші вводяться в Україні з 19 листопада, Нацбанк показав, як вони виглядають: "совковий дизайн".
Також Politeka писала, що поступова відмова від готівки, Нацбанк зробив важливу заяву: "перестає бути...".