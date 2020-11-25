В Национальном банке выявили еще одну схему мошенников, которые воруют деньги украинцев

Как стало известно Politeka.net, злоумышленники все чаще пользуются тяжелым положением украинцев во время карантина и предлагают компенсации от государства. Пресс-служба регулятора в соцсети "Фейсбук" предупредила о новых махинациях.

По даннм НБУ, аферисты обещают финансовую помощь на оплату "коммуналлки", медицинских услуг, компенсации пострадавшим от китайского вируса и многое другое. Они отправляют своим жертвам смс-сообщения со ссылкой на специально созданный сервис, который показывает сообщение о том, что человеку назначена очень крупная сумма выплаты - обычно десятки тысяч гривен. Якобы, нужно оплатить лишь небольшую комиссию в 100-200 гривен.

Разумеется, оплатив "комиссию", никаких денег украинцы не получают. Более того, преступники пытаются выманить еще больше денег на формирование счета, проверку средств и прочие несуществующие услуги.

Чтобы не попасть в такую ловушку, нельзя доверять фальшивым сообщениям, тем более, что сейчас можно проверить информацию через интернет. Если предлагают онлайн-компенсацию от государства - лучше обратиться в профильное учреждение, позвонив на горячую линию. Рекомендуется также рассказать о мошеннической схеме знакомым, пожилым людям и родителям. Если же все таки поверили аферистам и отправили им деньги - нужно обратиться в Киберполицию.

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