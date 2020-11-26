Актриса Інна Білоконь, відома як мама Вєрки Сердючки, порадувала фанатів новими яскравими фото

Як передає Politeka.net, 52-річна зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала, ймовірно, разом з партнером по сцені 47-річним Андрієм Данилком - Вєркою Сердючкою. Принаймні, так подумали фоловери Білокінь.

На одному з фото обидва артисти були відразу в "подвійних масках": Інна сховалася за білою маскою зайчика, усипаною намистинами та трояндочками, а Андрій - помаранчевого ведмедика. При цьому на обличчях обох були ще й захисні маски, як того вимагає карантин.

"Це ми дві мімішки. У новорічну ніч можемо вивезти в ліс, познайомити з чудовими казковими героями. ВСЕ в ЛИЧКУ🤪 🤪 🤪 🤪 🤪", - пожартувала в підписі Білокінь.

Також актриса опублікувала ще одне фото, на цей раз без Данилка, але з іншими артистами. Всі вони були в яскравих курточках, заразливо посміхаючись на камеру і піднімаючи вгору великі пальці.

"Краса, краса, я тебе з'їм!!!", - підписала цей знімок мама Сердючки.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Коментар і "лайк" залишила навіть співачка Даша Астаф'єва: "Це все❤️".

"Зачіска бомба Андрій Данилко"

"Шикарні! ❤️😍🌹"

"Ще один заєць?!))🤪"

"👍Класний захист від пандемії, подвійна маска, молодці!!! 😂😂😂❤️"

"Без кепки прекрасний, з кепкою не так, без кепки клас, так зачіску хай не змінює він такий прекрасний"

"Хлопці, вибачте... але так подобається 🙈 🙈 "

"Які всі яскраві, модні!!! 😃❤️"

Раніше ми розповідали, як Данилко зняв "п'яненьку" Білокінь на кухні, що варить борщ.

Розпатлана артистка, в "безрозмірній" домашній футболці копошилася біля плити. Голос за кадром, судячи з усього, що належить Данилко, запитав, що вона готує. Білокінь відповіла, що борщ, але гість продовжував знімати і допитуватися у неї, а чи буде той смачним. Тоді мама Вєрки Сердючки з обуренням відмахнулася: "Андрій, будь ласка, заспокойся заради бога... ну що ти, як це... Андрій!"

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Також Politeka писала, що Андрій Данилко "розділ" Пугачову на очах у мільйонів.