Актриса Инна Белоконь, известная как мама Верки Сердючки, порадовала фанатов новыми яркими фото

Как передает Politeka.net, 52-летняя звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала, предположительно, вместе с партнером по сцене 47-летним Андреем Данилко - Веркой Сердючкой. По крайней мере, так подумали подписчики Белоконь.

На одном из фото оба артиста были сразу в "двойных масках": Инна спряталась за белой маской зайчика, усыпанной бусинами и розочками, а Андрей - оранжевого медвежонка. При этом на лицах обоих были еще и защитные маски, как того требует карантин.

"Это мы две мимишки. В новогоднюю ночь можем вывезти в лес, познакомить с чудесными сказочными героями. ВСЕ В ЛИЧКУ🤪🤪🤪🤪🤪", - пошутила в подписи Белоконь.

Также актриса опубликовала еще одно фото, на этот раз без Данилко, но с другими артистами. Все они были в ярких курточках, заразительно улыбаясь на камеру и поднимая вверх большие пальцы.

"Красота, красота, я тебя съем!!!", - подписала этот снимок мама Сердючки.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Комментарий и "лайк" оставила даже певица Даша Астафьева: "Это все❤️".

"Прическа бомба Андрей Данилко"

"Шикарные! ❤️😍🌹"

"Ещё один заяц?!))🤪"

"👍Классная защита от пандемии, двойная маска, молодцы!!! 😂😂😂❤️"

"Без кепки прекрасный, с кепкой не так, без кепки класс, так прическу хай не меняет он такой прекрасный"

"Ребята, простите... но так нравится 🙈🙈"

"Какие все яркие, модные!!! 😃❤️"

Ранее мы рассказывали, как Данилко заснял "пьяненькую" Белоконь на кухне, варящую борщ.

Растрепанная артистка, в "безразмерной" домашней футболке копошилась у плиты. Голос за кадром, судя по всему, принадлежащий Данилко, спросил, что она готовит. Белоконь ответила, что борщ, но гость продолжал снимать и допытываться у нее, а будет ли тот вкусным. Тогда мама Верки Сердючки с возмущением отмахнулась: "Андрей, пожалуйста, успокойся ради бога... ну что ты, как это... Андрей!"

Напомним, шальная мама Верки Сердючки захомутала пожилого красавца, кадры утех

Также Politeka писала, что Андрей Данилко "раздел" Пугачеву на глазах у миллионов.