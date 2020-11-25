Популярна російська ведуча, блогерка і співачка Ольга Бузова похвалилася розкішним подарунком від колег

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram.

На новому знімку Бузову зняли на роботі-за лаштунками чергових зйомок. Знаменитість позує в простій сірій кофті і з масивним прикрасою у вигляді ланцюжка на шиї. Доповнює її образ макіяж з акцентом на очі.

Однак, головним "героєм" фото стала не сама ведуча, а величезний букет червоних троянд, який вона тримає в руках.

"Так приємно, коли тебе цінують і люблять на роботі. Спасибі за такий шикарний букет троянд. А які у вас улюблені квіти?",- написала Бузова.

Судячи з усього, квіти їй подарували колеги.

Шанувальники зірки активно коментують її пост.

"Красуня! Квіти завжди йдуть жінкам", "який шикарний букет", "тому що ти принцеса, всі тебе люблять", "Ось це красуня приголомшлива", "найкрасивіша дівчинка", "ти красуня, нехай у тебе все життя буде в трояндах", " Оля і красива, а найголовніше така працьовита...просто розумничка", "награна посмішка на всіх фотках з фотошопом переборщила", - пишуть люди.

Раніше повідомлялося, що коханець Ольги Бузової натякнув на можливе поповнення в зірковій родині.

Навколо пари зародилися чутки з приводу можливої вагітності Бузової. Справа в тому, що на "побачення" Ольга одягла Величезний вільний светр і подаровану Манукяном шубу, яка повинна була приховувати фігуру артистки. Однак вільні речі все одно не приховали кругленький животик Ольги Бузової, на що звернув увагу навіть сам Давид.

"Вагітна чи що?"- підписав він фото в сторіс.

Нагадаэмо, розмальована Оля Бузова знайшла розраду в обіймах відомої комедіантки.

Як повідомляла Politeka, щасливий коханець Ольги Бузової показав її кругленький животик.

Також Politeka писала, що "вагітна" Ольга Бузова злилася в пристрасному поцілунку з брюнетом-красенем.