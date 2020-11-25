Несхожа сама на себе Наталія Могилевська показала стильний лук в пальто на голе тіло

Популярна українська співачка поділилася новим стильним фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку зірка постала в дуже помітному образі, на який зважиться далеко не кожна. Так, Могилевська одягла червоне пальто, під яким не видно ніякого іншого одягу. Доповнили сміливий наряд масивне прикраса у вигляді золотого ланцюжка на шиї і яскраво-червона помада. У поєднанні з блондинистим волоссям співачки і легким макіяжем очей цей образ виглядає дуже стильно і трендово.

При цьому співачка виглядає трохи не схожою на саму себе. Можливо, справа в незвичному макіяжі.

"Цей кривавий-колір моєї осені! Вам подобається? А Який ваш?» ,- написала зірка в підписі до фото.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Дуже красиво", "що відбувається, на кожному фото Наташа все менше і менше схожа на себе?", "Не впізнати)", "дівчинка-весна", "Моя ніжна", "Вам дуже йде. Чудове фото!", "Взагалі інша", "чому червоний колір молодить жінок", "Прям не впізнала вас з таким макіяжем", "жінка. Одна з кращих.. Для мене, найкраща...", "А хто це???? Це Наташа? Взагалі не впізнати! Я думала, якась супер-модель", - пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська в новому образі стала копією Дуа липи: "Ось це відфотошопили..».

Як повідомляла Politeka, Могилевська пристрасно притулилася до Дорофєєвої, не стримавши емоцій: "До втрати пульсу...".

Також Politeka писала, що Могилевська в гонитві за вічною молодістю змусила українців сміятися, відео: "Ми ледь не вилетіли..."»